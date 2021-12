Marinha abre vagas para nível superior com remuneração a partir de R$9 mil

A Marinha do Brasil (MB) está com inscrições abertas para prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV), como Oficial da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2), até o dia 4 de novembro.

As vagas na área do Comando do 2º Distrito Naval são para Salvador, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Informática, Serviço Social, Medicina (Clínica Médica), Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicações e Serviço Social e para Ilhéus, na área de Pedagogia.

Brasileiros natos de ambos os sexos, com nível superior, com mais de 18 anos de idade, além de outros requisitos, podem se inscrever através do site do órgão. A taxa de inscrição é de R$127,00.

O Processo Seletivo é composto por Prova Escrita Objetiva de Língua Portuguesa e Formação Militar-Naval (esta não aplicável aos médicos que farão prova de Conhecimentos Gerais), Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Verificação Documental e Prova de Títulos.

De acordo com a Marinha, o ingresso é no posto de Guarda-Marinha, com vencimentos de R$9.021,07. Após seis meses há a promoção para Segundo-Tenente, com vencimentos de R$9.662,10. Mais seis meses depois promoção a Primeiro-Tenente, com vencimentos de R$10.636,05 e, no sétimo ano, a promoção a Capitão-Tenente, com rendimentos de R$11.778,00.

