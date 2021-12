Marinha abre inscrições para 533 vagas do Serviço Militar Voluntário

A Marinha do Brasil abre nesta terça-feira, 27, as inscrições para a prestação do Serviço Militar Voluntário como Praça da Reserva de 2ª Classe. Para a área do Comando do 2º Distrito Naval, são oferecidas 60 oportunidades para ambos os sexos.

Em Salvador, as vagas são para as funções de Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica, Enfermagem, Farmácia, Gráfica, Máquinas Navais, Mecânica, Mecânica Automotiva, Nutrição e Dietética, Patologia Clínica e Telecomunicações (nível médio técnico); Marcenaria e Soldagem (nível fundamental profissionalizante).

As inscrições devem ser realizadas pelo site do 2º Distirto Naval, onde também estão disponíveis o Edital de Convocação nº 04/2018 e outras informações.

Em todo o país, são oferecidas 533 vagas, que podem ser consultadas na página da Marinha.

A seleção é constituída de uma prova objetiva de Língua Portuguesa e Formação Militar-Naval, Prova de Títulos, Verificação de Dados Biográficos e Documental, Teste de Aptidão Física e Inspeção de Saúde. A taxa de inscrição é de R$ 75.

A prova será aplicada no dia 17 de março de 2019.

