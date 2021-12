Marina faz caminhada sem muita expressão em Feira de Santana

A visita da candidata a vice-presidente Marina Silva (Rede) a Feira de Santana (a 109 km de Salvador) nesta sexta-feira, 8, não conseguiu chamar a atenção nem dos líderes do Partido Social Brasileiro (PSB) e Rede na cidade, como o presidente do PSB Sinval Galeão e os advogados Celso Pereira, Hosana Leite e Moura Pinho, este presidente do Rede.

Cerca de 50 pessoas, contando com a imprensa, foram ao auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para receber a candidata.

Marina chegou acompanhada da senadora Lídice da Mata e da ministra aposentada Eliana Calmon, que concorrem ao governo e Senado respectivamente. "Não teve nenhuma crise, o que houve foi um problema de agenda. A vinda de Eduardo e Marina para a Bahia foi decidida de última hora e por isto tivemos que criar a agenda rapidamente, então acabou dando choques em compromissos, este é o motivo da ausência das lideranças do partido", justificou Lídice.

Marina Silva disse que "a visita propicia um corpo a corpo com as pessoas que não conhecem o projeto de campanha e não é para os da casa". Um dos envolvidos na coordenação do evento, que pediu para não ser identificado, informou que os advogados Celso Pereira e Moura Pinho estavam em audiências fora da cidade. Os outros, segundo a fonte, não justificaram a ausência. A chegar à cidade Marina Silva se reuniu por cerca de 15 minutos com o presidente do CDL, Alfredo Falcão, e alguns empresários e participou de uma coletiva com a imprensa.

"Estou aqui para mostrar o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável considerando as diferentes dimensões que atendam às necessidades do crescimento do país, que está baixíssimo e, como costuma dizer o Eduardo Campos, a presidente Dilma vai ser a primeira presidência a entregar o país pior do que o que encontrou, já que ela entregará com crescimento baixo, juros crescendo e inflação voltando, sem falar nos vários retrocessos principalmente na questão ambiental", disse.

A candidata a vice-presidente falou sobre temas como a segurança pública. Afirmou que não é um problema fácil de ser resolvido e defendeu a integração das polícias e valorização do policial, além de políticas públicas para que as pessoas comecem a ter perspectivas no mundo.

"Cerca de 52 mil pessoas são assassinadas por ano, a maioria jovens e principalmente negras e pobres. Temos que ter escolas que assegurem uma boa formação profissional. Por isso, apostamos no ensino, para que se tenha um país com crescimento econômico e possa garantir ocupação digna para nossos habitantes", destacou.

Participação

Questionada sobre o desestímulo do eleitor brasileiro, a candidata disse que é natural que se tenha esta sensação. Acrescentou que atualmente existe uma baixa qualidade da política, que vem sendo exercida por aqueles que tiveram a chance de ser eleitos pelo povo, e deu como exemplo o Congresso.

"Um país onde existem inúmeros escândalos envolvendo ministros, senadores, como ocorreu com o caso da Petrobras, é natural que as pessoas fiquem desanimadas, mas a política ainda é a melhor forma de combater este desânimo, escolhendo aqueles que têm o compromisso com o serviço e não com o ser servido", afirmou.

Sobre as últimas pesquisas, Marina Silva disse que não fica preocupada porque na última eleição em que concorreu ela aparecia com índices baixos e, no momento do voto, a coisa mudou e apareceu o seu crescimento. "A melhor arma para se conhecer um candidato é no debate, pois o candidato tem que responder por ele mesmo, não tenho medo. Iremos para o debate com a cabeça erguida e conscientes do que temos de melhor para o país", disse.

Após a coletiva, as candidatas saíram em caminhada pela da cidade, onde percorreram cerca de um quilômetro. No caminho elas conversaram com lojistas, feirantes e usuários que passavam pelo local.

Alguns a reconheciam, outros reclamavam da dificuldade em passar em meio as pessoas. "Ela é a minha candidata a presidente", disse o vigilante Josenildo Santos sem lembrar o nome da ex-ministra. Logo depois emendou a pergunta: "Quem é o vice?". Santos sorriu ao ser informado de que Marina Silva era candidata a vice.

adblock ativo