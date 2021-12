Maria Bethânia vai à procissão de Santo Amaro

Maria Bethânia vai participar da procissão de Nossa Senhora da Purificação no próximo sábado, em Santo Amaro (a 87 km de Salvador). A cantora chega à capital baiana no dia anterior e segue direto para o Recôncavo. Na noite de sexta-feira, Bethânia, como faz há mais de quatro décadas, cuidará da decoração da imagem de Santa Bárbara, de quem é devota. "Ela não abre mão desse ritual de enfeitar o andor", conta o irmão Rodrigo Velloso, secretário de Cultura do município.

Presença marcante na festa, a cantora seguirá o cortejo carregando o andor com a imagem da santa. Diferentemente dos anos anteriores, desta vez a participação da artista baiana se limitará aos festejos religiosos.

Surpresa - A confirmação da presença de Bethânia na festa surpreendeu os santo-amarenses, que temiam que, com a morte da mãe da cantora, dona Canô, em dezembro do ano passado, ela deixasse de participar da tradicional celebração. "Chegar aqui e não encontrá-la vai ser um momento de muita emoção para ela, que tinha uma ligação muito forte com a mãe. Mas ela vai achar forças porque é muito religiosa. Mesmo as pessoas dizendo que ela não viria, eu, no fundo, intuía que ela viesse", disse o compositor Jorge Portugal.

Até o ano passado, Bethânia cumpriu esse ritual sempre acompanhada da matriarca dos Vellosos. A irmã Irene, que mora em Salvador, deve seguir para Santo Amaro dois dias antes para preparar a casa para receber a irmã famosa. Muito apegada à mãe, com quem falava ao telefone todos os dias, a cantora cancelou a turnê do show Carta de Amor, iniciada no segundo semestre do ano passado, e seguiu, logo após o enterro da mãe, para a sua casa no Rio de Janeiro.

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, a agenda de shows deverá ser retomada no dia 2 de março, em Belo Horizonte. De lá, Bethânia segue para São Paulo e Rio de Janeiro e encerra a agenda em maio, em Goiânia. A apresentação em Aracaju, que foi suspensa em dezembro, será no dia 21 de abril, no Teatro Tobias Barreto. No dia 2 de dezembro do ano passado, o show passou por Salvador e teve a presença de dona Canô, de 105 anos, na plateia.

