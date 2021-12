Maré baixa interrompe travessia Mar Grande-Salvador

Pelo quinto dia consecutivo, a maré baixa volta a prejudicar o sistema de travessia marítima Mar Grande-Salvador. Nesta sexta-feira, 1º, o atendimento será interrompido às 11h, no sentido da Ilha para a capital baiana, devendo retornar às 13h.

Em Salvador, as embarcações saem normalmente e atracam no terminal do ferryboat, em Bom Despacho, de acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Com o fim do período de maré baixa neste sábado, 2, o sistema vai normalizar o atendimento. Nesta sexta, oito embarcações estão em tráfego e cinco na reserva, com bom movimento de passageiros e horários de 30 em 30 minutos, ou a cada 15 minutos, a depender da demanda.

A expectativa da Astramab é que o fluxo de passageiros cresça a partir das 13h, com o embarque daqueles que vão passar o final de semana na Ilha de Itaparica. A última saída de Mar Grande acontece às 18h30 e, de Salvador, às 20h.

