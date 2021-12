Maré baixa interrompe travessia Mar Grande-Salvador

O sistema de travessia entre Salvador e Mar Grande suspende o atendimento na manhã desta terça-feira, 26, por conta da maré baixa.

A interrupção acontece entre 9h e 11h, no sentido de Mar Grande para a capital baiana. No sentido inverso, o sistema funciona normalmente, com as lanchas saindo do Terminal Náutico, no Comércio, em direção ao terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.

Quando retomar o atendimento, entram em operação 10 embarcações, com horários a cada 30 minutos ou de 15 em 15 minutos, a depender da demanda. O último horário saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande para a capital, às 18h30.

