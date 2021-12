Marco de Fundação de Salvador será restaurado

O Marco de Fundação de Salvador, localizado no Porto da Barra, passará por obra de restauração pela prefeitura a partir das 10h desta segunda-feira, 25. A previsão para a entrega do monumento, de acordo com a empresa Salvador Turismo (Saltur), é para o próximo domingo, 31, como parte da programação do Festival da Cidade.

Segundo a Saltur, o Marco de Fundação de Salvador passará por limpeza e terá o sistema de iluminação substituído. Em seguida, deverá ser feita a pintura do monumento e de seu entorno.

A restauração pretende devolver um símbolo da história da cidade em boas condições para a população e iniciar o processo de recuperação de monumentos existentes na capital baiana.

"Os monumentos de nossa cidade estão esquecidos e abandonados. Nós temos o compromisso de mudar isso, porque, de tão sujos, cheios de mato e malcuidados, eles estão sendo esquecidos pelas pessoas", diz o presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro.

História - O Marco de Fundação de Salvador foi inaugurado no dia 29 de março de 1952 como parte das comemorações pelo aniversário de 403 de Salvador. Composto por uma estrutura vertical de mármore e por um painel de azulejos portugueses, o marco foi instalado no Porto da Barra justamente por ter sido este o local onde Thomé de Souza desembarcou em 1549 com a missão de fundar a cidade de Salvador. O local, na praia do Porto da Barra, pertencia à antiga Vila Velha do Pereira, onde viviam Caramuru e Catarina Paraguaçu. Tanto a azulejaria quanto a estrutura vertical, que traz uma reprodução da Cruz de Malta que servia de símbolo para a Coroa Portuguesa, foram produzidas pelo mestre-escultor português João Fragoso, falecido no ano de 2000.

adblock ativo