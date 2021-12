Marcha do MST rumo a Salvador reúne seis mil integrantes

Aproximadamente seis mil integrantes do Movimento Sem Terra (MST), na Bahia, deram início na manhã desta segunda-feira, 9, em Feira de Santana, distante 109 km de Salvador, a Marcha Estadual, reivindicando terras e reforma agrária. A previsão é que o grupo, formado por pessoas de dez regiões da Bahia, chegue em Salvador na segunda-feira, 16.

A concentração aconteceu em frente a Prefeitura da cidade e o ato inicial foi marcado pelas mulheres do movimento que chamaram atenção para as questões femininas, como segurança, crédito próprio e a conquista de direitos.

Logo depois, o movimento seguiu para o Parque de Exposições de Feira de Santana, que fica a margens da BR-324. A marcha deixou o trânsito congestionado na altura do Km-523 da rodovia, informou a Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a assessoria de imprensa do movimento, os integrantes retomam a caminha nesta terça-feira, 10, às 5h da manhã e seguem até a estação experimental da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário (Ebda), a 16 km do parque de exposições.

adblock ativo