Marcha das Vadias cobra rapidez no processo contra New Hit

Integrantes do movimento Marcha das Vadias prometem caravana à cidade de Ruy Barbosa (distante 300 km de Salvador) para cobrar celeridade no processo do caso New Hit. No dia 26 de agosto de 2012, nove integrantes do extinto grupo de pagode foram presos sob a suspeita de estupro contra duas adolescentes de 16 anos na cidade de Ruy Barbosa, a 321 km de Salvador.

A informação sobre a caravana é de Sandra Muñoz, pedagoga e coordenadora do movimento. Ela disse que, inicialmente, tentará conversar com a juíza Márcia Simões, que conduz o caso, para entender qual o motivo da demora no processo contra a banda. "Estou viajando quinta-feira para Ruy Barbosa. A depender da nossa conversa, que tenho certeza de que não será animadora (porque o estupro já foi comprovado e quase três anos se passaram desde o ato), vamos mobilizar as meninas e protestar em frente ao fórum", afirma Sandra.

Ainda sem data para julgamento, os acusados aguardam a sentença em liberdade, uma vez que o pedido de prisão preventiva impetrado pelo Ministério Público (MP-BA), em dezembro de 2012, foi negado pela juíza Márcia Simões. A banda foi extinta no dia 11 de setembro de 2013, pelo empresário Jorge Sacramento.

Conforme Sandra, que relatou ter sofrido ameaças desde que resolveu acompanhar o processo, o objetivo da mobilização é também dar visibilidade ao caso. "Não vamos deixar que esse ato repugnante caia no esquecimento. Não serão ameaças que vão nos intimidar. Lutaremos até que eles sejam condenados".

O crime, conforme relatos das vítimas na época, ocorreu no ônibus da banda, quando as adolescentes foram pedir autógrafos e tirar fotos, durante micareta na cidade. Elas contaram ainda que foram orientadas a ir até o fundo do veículo, onde

teria mais luz, e lá foram

violentadas.

O ex-soldado da Polícia Militar, Carlos Frederico Santos, segurança da banda na ocasião, é acusado de acobertar o crime. Carlos foi expulso da corporação no dia 26 de novembro de 2013, após responder a um processo administrativo, segundo o Departamento de Comunicação da PM.

Prisões

O caso teve algumas reviravoltas, como a prisão dos acusados, na delegacia de Ruy Barbosa, e a posterior transferência para o Conjunto Penal de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), no dia 31 de agosto de 2012. Ali, eles permaneceram por 34 dias, sendo liberados no dia 3 de outubro do mesmo ano.

