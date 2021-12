Marcelo Liberato: 'Somos referência no tratamento de varizes no país'

Difusor no Brasil de uma técnica eficaz e barata, mas ainda pouco utilizada para o tratamento de varizes, o médico angiologista Marcelo Liberato tem lutado para levar a escleroterapia ecoguiada com espuma (chamada de técnica da espuma) para o SUS em todo o Brasil. Desde 2013, ele comanda um programa pioneiro desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde e o Hospital São Rafael, que já tratou mais de 2,8 mil pessoas. Pouco invasiva e com baixo custo em relação à cirurgia, o uso da técnica em todo o Brasil esbarra na falta de um código específico sobre ela. Nesta entrevista, Liberato fala sobre as vantagens dessa técnica simples e sustentável, além das dificuldades enfrentadas para a difusão do método no país.

Quando e por quem essa técnica foi criada?

Desde meados do século passado, por volta dos anos de 1940 e 1950, que já se tenta usar a espuma de forma muito rudimentar. Não vou dizer que o italiano Lorenzo Tessari criou a técnica, mas ele a popularizou, criando um método simples, barato e reprodutível para criar a espuma. A forma encontrada por ele foi juntando duas torneirinhas, chacoalhando entre uma e outra. Quando você mistura esse líquido com ar ambiente, cria uma espuma. Ela é muito mais eficaz do que o próprio líquido para tratar vasos, por isso consegue tratar vasos grandes. Esse italiano, em torno de 2000, publicou dessa maneira, e o método se alastrou, inicialmente pela Europa, depois pela América Latina. Ela já existe bem consolidada há pelo menos 15, 20 anos.

Como ela é aplicada?

Em vez de retirarmos as varizes cirurgicamente, a inativamos, sem cortes. No ambulatório, injetamos a espuma ecoguiada tratando as varizes e úlceras venosas que são responsáveis pela baixa autoestima da pessoa e até mesmo pelo afastamento do trabalho devido a dores, inchaços, inflamação e diminuição da qualidade de vida. O benefício é o retorno rápido ou imediato às atividades.

Quando o senhor começou a usar esse método?

Comecei a usar essa técnica em 2009. Meu trabalho foi tentar divulgar de maneira científica, prática, capacitando colegas. Começamos a capacitar colegas em 2011 para que mais pessoas tivessem acesso. Nosso grande diferencial foi vislumbrar que essa técnica seria uma saída para ajudar milhões de brasileiros pelo SUS. Eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa no Hospital São Rafael, pegando pessoas humildes, com feridas, comecei a utilizar a técnica e vi que ela substituía a cirurgia que eu fazia antes.

O senhor encontrou problemas no início?

Me deparei com vários problemas. Primeiro, em relação a apoio, depois da falta de uma normatização da técnica, que até hoje temos esse problema. Não tem um código específico pelo SUS para realizar a técnica no Brasil. Já tenho mais de 556 alunos no Brasil inteiro para realizar com segurança e eficácia a técnica da espuma, mas eles esbarram no mesmo problema que tive no início. Se não tem um código, uma precificação, como posso receber, comprar material e tratar os pacientes?

Já há um indicativo do Ministério da Saúde para a implantação desse código?

Estamos chegando a uma sensibilização do Ministério da Saúde. O próprio ministro (Ricardo Barros) falou no Fantástico (programa dominical de televisão) que vai pedir isso. Já mandei dois projetos para o Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), e o ministro citou esses dois projetos na entrevista. Eles estão bem completos, falta pouca coisa. Acho que falta realmente a decisão política de estar apoiando esses programas que tanto beneficiam a população.

Quando mandou esses projetos para o ministério?

Eu mandei em 2013 o último, e responderam em 2014 dizendo que não poderiam aceitar. Disseram que estava muito bom, até sugeriram um código de outra técnica para usar para fazer espuma.

Mas por que ainda não há um código se essa técnica é tão eficiente e barata?

O polidocanol, o líquido que usamos para fazer a espuma, é manipulado, não é produzido pela indústria. Nenhum produto manipulado tem registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Para ter, tem que ser produzido por uma indústria. Assim, qualquer projeto do Conitec tem que ter sua base de produtos com registro na Anvisa. O polidocanol já teve, até 2007, mas não tem mais. A indústria que produzia não quis competir com os laboratórios de manipulação. Por isso não criaram código. Acho que agora vai mudar essa situação. O ministro da Saúde se comprometeu em rede nacional.

A técnica da espuma é mais barata do que a cirurgia?

Custa um décimo em relação à cirurgia. Existe no Brasil uma fila grande, há décadas, de pacientes que precisam fazer uma cirurgia de varizes e não conseguem, porque a cirurgia é demorada, porque tem corte, porque necessita de anestesia, internamento, ocupação de leito hospitalar. Com a espuma a gente acaba tudo isso, consegue resolver todo esse problema no ambulatório.

O resultado final da técnica da espuma é diferente da cirurgia?

O resultado é igual. A cirurgia é uma ótima opção, mas não resolve o problema do SUS. Com a espuma, o paciente não para de trabalhar, não para suas atividades, tem um pós-operatório com melhor qualidade, se queixa menos do que quando faz a cirurgia. A diferença é que, enquanto meu colega está fazendo cirurgia de duas horas ou três horas de duração nos casos mais graves, no ambulatório em duas horas eu trato seis a oito casos, enquanto ele está tratando um só, com um décimo do custo.

O senhor falou que aplica a técnica da espuma desde 2009, mas só em 2013 o serviço é fornecido pelo SUS. Antes, o serviço era pago ou o senhor bancava?

Tudo sempre foi absolutamente gratuito, nenhum paciente nunca pagou nada. Inicialmente eu tirava do bolso. Durante os cursos que aplico para difundir a técnica, se eu conseguia dez alunos e eu angariava R$ 10 mil de inscrição, pegava R$ 5 mil e comprava de material para tratar as pessoas. Depois o Hospital São Rafael me deu uma bolsa de pesquisa que dava para tratar de 10 a 15 doentes, a título de pesquisa. Em dois anos, antes do município, devo ter tratado umas 400 pessoas.

Antes da parceria entre o Hospital São Rafael e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em 2013, o senhor já havia tentado levá-la para a rede pública?

Em 2011, tentei várias vezes com o estado, mas não consegui. Em 2013, quando a equipe do atual prefeito (ACM Neto) assumiu, uma das atuais gestoras da Secretaria da Saúde foi quem teve visão. Ela me viu fazendo uma apresentação para ajudar um hospital do estado. Eu não tinha conseguido levar a técnica ao estado, e ela me chamou e perguntou se queria tentar pelo município, e eu falei que aceitava por qualquer canal que possa tratar as pessoas pelo SUS. A SMS fez uma contratualização com o São Rafael e virei coordenador técnico de um programa municipal de saúde pública. Dentro desse programa nós capacitamos mais de 250 profissionais já no início.

Qual o número de pessoas que precisam de cirurgia de varizes no Brasil?

Temos, no mínimo, cinco milhões de pessoas que precisam de tratamento para varizes no Brasil. No ano de 2015, 70 mil pessoas foram operadas. Mas temos cinco milhões para tratar, e temos mais de um milhão de pessoas com uma ferida, com uma úlcera venosa. A maior parte desses pacientes com feridas são aposentados por invalidez ou afastados do trabalho. Hoje, é a nona causa em número de benefícios concedidos pela Previdência Social. Estamos muito longe de conseguir realmente ter um programa de impacto para ajudar essas pessoas que mais precisam. Através desse programa aqui em Salvador, nós viramos referência no Brasil inteiro em relação ao tratamento da doença venosa.

Além de Salvador, outras cidades já estão aplicando essa técnica no SUS?

Existem outros municípios, mas ainda são casos esporádicos. Tenho mais de 550 alunos no Brasil inteiro. Profissionais no Rio de Janeiro fizeram meu curso, em São Paulo tem profissionais querendo começar. Já saímos da inércia. Quando sair o código, vou sair ajudando o pessoal, porque já tenho know-how para explicar, do ponto de vista técnico de gestão, como montar um serviço desse.

Por que é tão esporádico?

Eu ficava me perguntando em 2009, 2010, por que ninguém estava lutando para botar isso no SUS. Aí meus colegas responderam: porque o SUS não paga isso. Se não paga, vamos lutar para que pague. Estamos hoje numa situação. Agora está próximo de conseguir aquilo que eu sonho em tantos anos, que é o código específico pelo SUS para o uso dessa técnica.

