Marcado por avaliações negativas, aeroporto de Salvador irá para 'primeiras posições', diz secretário

O secretário nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, afirma que, com a entrega da primeira etapa das obras de modernização, o Aeroporto de Salvador se desvinculará das sucessivas avaliações negativas junto aos usuários, conforme registram pesquisas de satisfação. O resultado da revitalização do equipamento será entregue aos passageiros nesta quarta-feira, 11, com a presença de autoridades.

"Nós avaliamos vinte aeroportos no país e Salvador figurou na última posição em várias pesquisas que fizemos. Nossa expectativa é que agora Salvador saia daquelas posições e, pelo contrário, vá lá pra cima, nas primeiras posições", afirmou o titular da pasta em entrevista ao programa "Isso é Bahia", da Rádio A TARDE FM, apresentado pelos jornalistas Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.

A expectativa do secretário é que, a partir das intervenções estruturais no aeroporto internacional, os passageiros percebam mudanças no visual e nos serviços. "O turista vai perceber que está chegando em um aeroporto totalmente diferente", garantiu.

