Maraú: Quatro sobreviventes são transferidos de UTI aérea para São Paulo

Uma mulher, dois homens, e uma criança de 6 anos que estavam no jato executivo que caiu no município de Maraú (distante 270 km de Salvador) foram transferidos de UTI área para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça-feira, 19. Outros três homens de 26 e 38 anos seguem internados no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

>> Jornalista é vítima fatal de queda de avião em Maraú

Segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), os pacientes adultos, cujo nomes não foram revelados, tem idades que variam de 27 a 33 anos. O órgão não fornece o estado de saúde e não comenta informações de pacientes internados na rede de assistência estadual, mesmo aqueles que já receberam alta ou foram a óbito.

Ocorrido na última quinta-feira, 14, nas proximidades do distrito de Barra Grande, o acidente já deixou três vítimas fatais: as irmãs Marcela Brandão Elias, de 37 anos e Maysa Marques Mussi, de 27, e o ex-piloto de Stock Car, Tuka Rocha.

Marcela morreu carbonizada no próprio local da queda, enquanto Maysa faleceu na noite do sábado, 16. A morte de Tuka Rocha foi confirmada no domingo, 17. Os dois estavam internados em estado grave no HGE.

