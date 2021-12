Maragojipe faz festa para celebrar padroeiro São Bartolomeu

A Festa de São Bartolomeu dura todo agosto, mês de morte do padroeiro de Maragojipe (a 133 km de Salvador). Procissões, novenas, missas, lavagens de rua, faxina do templo católico e concursos de filarmônicas locais fazem parte da programação, que começa neste domingo, 05, com a saída do Bando Anunciador, divulgando a programação religiosa, a partir das 9h. A festa tem tradição de mais de 200 anos e atrai visitantes de todo o Recôncavo baiano e da capital.

O Bando Anunciador é composto de homens e mulheres – montados a cavalos – acompanhados pelas filarmônicas Dois de Julho e Terpisícore Popular e por integrantes da Comissão de Festas e Serviços Paroquiais, que desfilam pelas principais ruas da cidade entregando o folheto com a programação, horários dos rituais religiosos e festejos populares. As missas, procissões e novenários fazem parte do calendário religioso, custeado pelos moradores.

Organizados pela Irmandade de Bartolomeu, rifas e bingos levantam os recursos para bancar novenário, flores, novenas e procissão, dentre outros gastos. “Sem a ajuda do povo, não haveria a festa. Ela é realizada pelos maragojipanos com muita fé e amor a São Bartolomeu”, destaca Luís Conceição, secretário da paróquia que organiza a parte religiosa.

As beatas ficam responsáveis pela ornamentação da Igreja de São Bartolomeu, construída no século XVIII e localizada no ponto mais elevado da cidade, onde há outras oito igrejas. Mas é na matriz do padroeiro que são realizados todos os rituais em louvor ao santo.

Programação - Ponto alto do culto religioso, a missa das 5 horas, realizada no dia da morte do santo – 24 de agosto –, é celebrada na matriz de São Bartolomeu e atrai centenas de fiéis, entre maragojipanos, ex-moradores e visitantes da zona rural.

A lavagem da igreja acontece no próximo domingo, dia 12, às 9h. O novenário tem início no dia 17, às 20h, e, no domingo (19), será realizada a lavagem popular, a partir das 10h. O dia 24 é reservado para reverenciar São Bartolomeu com missas às 5 e 10h.

No dia seguinte, acontece a tradicional Regata Aratu/Maragojipe, que foi incorporada à programação. O domingo da festa será no dia 26, com missas às 10 e 16h. Já a tradicional procissão acontece na segunda-feira, dia 27, a partir das 16h. No dia 28, acontece o encerramento da festa, que também tem seu lado popular, com shows musicais na praça principal da cidade.

