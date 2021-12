Maracás anuncia fechamento de 10 escolas na cidade

Dez das 43 escolas municipais de Maracás (a 370 km de Salvador) não vão funcionar a partir desta terça, 1º, quando começa o ano letivo na cidade. O prefeito Paulo dos Anjos disse que foi necessário tomar essa medida por conta da redução de R$ 230 mil no Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

A União estabelece o valor a ser repassado conforme o número de habitantes do município. O Censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2015 apontou uma redução de 5% no número moradores de Maracás, o que provocou a redução no valor destinado à cidade.

O governo municipal contesta o decréscimo populacional na Justiça. "Em 2012, a gente tinha 25.024 habitantes, agora eles reduziram para 23.751. Isso não condiz com a realidade. Todos outros indicadores mostram a evolução crescente do município", diz o prefeito.

"Sem esse dinheiro não podemos manter as 10 escolas abertas e isso vai afetar cerca de 800 alunos. Alguns vamos ter como remanejar, mas outros não, porque os colégios estão super lotados. Vamos embolar criança em cima de criança nas escolas", explica.

A cidade tem 7.248 alunos nas redes municipal e estadual, além das faculdade. Destes, 5.471 estudam nos colégios do município.

Com o fechamento das escolas, 143 funcionários, entre professores e profissionais do administrativos, serão dispensados.

adblock ativo