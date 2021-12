A ‘fúria’ do mar deixou rastros de destruição na orla de Arembepe, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta segunda-feira, 22.

Com ventos fortes que chegaram a 60 km/h e ondas de 4 metros de altura, estruturas de restaurantes, lojas, bares e hotéis foram destruídas com o avanço do mar.

Tainá Cristina* Mar revolto causa destruição em Arembepe

A Defesa Civil interditou 11 imóveis atingidos. Quatro coqueiros foram retirados para evitar danos e cerca de 33 embarcações içadas.

“A expectativa é mais chuva e ventos fortes. Estamos atuando com 25 agentes, fazendo a identificação das pessoas que sofreram danos e engenheiros fazendo o levantamento dos imóveis atingidos”, informou o coordenador da Defesa Civil, Ivanaldo Soares.

