Os passageiros do ferry Maria Bethânia passaram momentos de apreensão neste domingo, 11, durante a travessia entre a ilha e Salvador. O mar estava agitado por conta dos ventos fortes e fez ondas altas invadirem a embarcação.

Em um vídeo feito pela internauta Nane Souza e divulgado no Facebook é possível ver carros e usuários molhados pela água da Baía de Todos-os-Santos.

No Facebook, Nane Souza comentou o susto: "Não gosto nem de lembrar o momento em que entrou muita água e logo o ferry começou a inclinar pro lado esquerdo que não voltava mais pro lado direito. Todos em pânico correram para o outro lado pra tentar equilibrar, vejam que loucura. Todos ao mesmo tempo para tentar pegar um colete salva-vidas, 3 carros bateram, um dos carros era de luxo, o dono ficou apavorado".

A Internacional Marítima, que administra o ferry, disse, por meio da assessoria de imprensa, que o mar estava agitado, o que causou preocupação em alguns passageiros e confirmou que dois carros encostaram. Apesar do susto, a empresa informou que a travessia ocorreu sem risco para os usuários.



A situação pode voltar a se repetir, já que o tempo continua fechado em Salvador. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, os dias devem continuar chuvosos na capital baiana. Nesta segunda, o vento alcança 22 km/h.

Mar invade ferryboat e assusta passageiros; veja vídeo

A Internacional Marítima enviou nota sobre o ocorrido

"A Internacional Marítima informa que no último domingo (11), por volta das 15h30, quando o ferry-boat Maria Bethânia fazia a travessia Ilha de Itaparica-Salvador enfrentou mar revolto, provocando ondas que assustaram os passageiros. A embarcação completou o trajeto em segurança, porém três carros e uma moto sofreram danos por conta da quantidade de água que atingiu os veículos. A empresa vem mantendo contato com os proprietários e está arcando com os custos necessários.

A operadora do sistema ferry-boat ressalta que, em dias de muita chuva ou ventania, são adotados alguns procedimentos de segurança específicos que incluem, dentre outros aspectos, redução da velocidade e menor quantidade de veículos embarcados."

