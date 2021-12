Mar agitado e vento forte causam suspensão da travessia Salvador-Mar Grande

Depois de retomar o serviço na manhã desta quinta-feira, 23, a Travessia Salvador-Mar Grande voltou ser suspensa nesta tarde. O sistema foi interrompido às 12h30 por conta de ventos fortes e do mar agitado. O transporte foi retomado às 5h desta quinta, depois de ser suspenso às 10h de quarta, por causa do mau tempo.

A previsão de Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), é que o sistema volte a funcionar na sexta-feira, 24, caso as condições de navegações melhorem.

Para os passageiros da linha Salvador-Morro de São Paulo, as operações estão sendo feitas hoje com os catamarãs fazendo conexão em Itaparica, de onde os passageiros seguem via terrestre até a Ponta do Curral, em Valença, e atravessam para o Morro. O último horário saindo do Terminal Náutico será às 14h30 e do Morro de São Paulo, às 15h. As escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos não estão operando.

