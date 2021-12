Maquinista morre em descarrilamento de trem; veja imagens

O maquinista George Fagner, de 29 anos, morreu carbonizado após um descarrilamento de trem no trecho da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) entre os municípios de Licínio de Almeida (684 km de Salvador) e Urandi (710 km de Salvador), no sábado, 13 [veja vídeo abaixo]. A locomotiva incendiou após tombar. As informações são do 'Portal Mix 96'.

Chovia bastante no momento do acidente, mas a causa da perda de controle do veículo ainda é investigada. O corpo da vítima ficou preso às ferragens até a noite do sábado, quando foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guanambi (675 km de Salvador).

Representantes da VLI, empresa responsável pela ferrovia FCA, foram ao local na noite do sábado. A instituição emitiu nota de pesar neste domingo, 13, e apontou as apurações preliminares: "As locomotivas provavelmente se chocaram com algum obstáculo sobre a linha férrea, provocando o incêndio".

Segundo o comunicado, não houve vazamento da carga que ia de Catiboaba (BA) para Contagem (MG). A composição era formada por três locomotivas e 21 vagões carregados. Na nota, a VLI não informa qual o tipo de carga os vagões levavam.

A empresa garantiu, ainda, que acionou o Corpo de Bombeiros e uma UTI aérea para o resgate, mas George Fagner já estava sem vida quando as equipes chegaram ao local.

Em 2013, outra composição descarrilou no mesmo trecho; quatro locomotivas e um vagão saíram dos trilhos. Nesse acidente não houve feridos.







Acidente Ferroviário em Licínio de Almeida Acidente ferroviário mata maquinista no trecho entre Urandi e Licínio de Almeida Publicado por Mix 96 em Sábado, 13 de fevereiro de 2016

