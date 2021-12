Máquina roubada em SP é recuperada em fazenda de vereador na Bahia

Uma pá carregadeira furtada em abril de 2016 em São Paulo foi recuperada pela polícia em uma localidade conhecida como Lagoa Grande, na zona rural do município de Rio do Antônio, distante 600 quilômetros de Salvador. O equipamento, que é avaliada em mais de R$ 180 mil, foi encontrado na fazenda do presidente da Câmara de Vereadores, André Rogério Bercovitz Soares.

De acordo com a Polícia Civil, o vereador disse que adquiriu a máquina em sociedade com um amigo identificado como André Vasconcelos, que mora em Brumado. Mas ele afirmou que desconhecia a origem ilícita da pá carregadeira.

A delegada Ellen Lages, titular da delegacia de Rio Antônio, vai ouvir os demais envolvidos na transação, que podem ser indicados por receptação.

A máquina, furtada do município de Itaim Paulista, em São Paulo, já foi devolvida para a empresa proprietária, que tem sede em Aparecida de Goiânia, em Goiás.

