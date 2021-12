Manutenção suspende abastecimento de água na Ilha de Itaparica

Parte da Ilha de Itaparica vai ficar mais uma vez sem água nesta quarta-feira, 7. O fornecimento vai ser suspenso por causa de uma intervenção na estrutura elétrica da Estação Elevatória de Água Tratada de Vera Cruz.

Além do município de Itaparica, ficarão sem água as localidades de Aratuba, Berlinque, Campinas, Ponta Grossa, Mar Grande, Gameleira e Baiacu, no município de Vera Cruz.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a obra vai começar às 8h da manhã e o término do serviço está previsto para 21h do mesmo dia.

O fornecimento vai ser retomado de forma gradativa a partir das 21h da quarta-feira, 7. Os imóveis com reservatórios capazes de atender as necessidades diárias de seus ocupantes não devem ser afetados por esta interrupção.

