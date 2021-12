Manutenção suspende abastecimento de água na Ilha de Itaparica

Nesta quarta-feira, 28, o abastecimento de água será temporariamente suspenso nas cidades de Itaparica e Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão acontece para que seja realizado um serviço na estrutura elétrica das bombas da captação na barragem que atende a região. O fornecimento será interrompido a partir das 8h.

Ainda de acordo com a Embasa, o término da manutenção está previsto para as 21h do mesmo dia, quando será iniciada a retomada gradativa do fornecimento de água na ilha.

