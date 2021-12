Manutenção deixará mais de 100 localidades sem água nesta 5ª

Mais de 100 localidades de Salvador e região metropolitana terão o fornecimento de água interrompido nesta quinta-feira, 14. Por meio de nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informa que a interrupção é necessária para a realização de serviços de manutenção preventiva [confira lista abaixo].

O abastecimento de água será temporariamente interrompido a partir das 8h e retomado, gradativamente, depois da conclusão do serviço, previsto para as 22h do mesmo dia, com normalização em até 48 horas.

Ainda segundo o comunicado, a interrupção temporária permitirá, ainda, o remanejamento de uma rede de água para viabilizar obras de execução da Linha 2 do Metrô.

