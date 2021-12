Manifesto contra cortes em universidades ultrapassa 1 milhão de assinaturas

A iminência de comprometer a pesquisa científica em todo o País após o bloqueio de 30% do orçamento geral da educação federal, anunciado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, no último dia 30, tem mobilizado a comunidade científica no País. Entre as iniciativas, ganhou destaque o manifesto escrito pelo professor Daniel Tourinho Peres, do departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Na sexta-feira, 12, mesmo dia em que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) anunciou o congelamento de "bolsas ociosas" de pós-graduação, o manifesto, lançado no dia 2, na plataforma change.org. já contava com cerca de 1,5 milhão de assinaturas. “O manifesto é um alerta, um chamado à defesa das universidades dos ataques sistemáticos que elas vêm sofrendo do governo. Seja através do corte de verbas, bem como através de divulgação de mentiras pelas redes sociais”, disse Peres sobre o documento intitulado “Em defesa das universidades públicas brasileiras”,

O manifesto foi uma ideia individual do professor que viu a internet como um espaço a ser ocupado. “Não planejei a divulgação com ninguém. Ganhou essa dimensão devido ao momento em que foi divulgado e, também, pelo conteúdo pois as pessoas estão revoltas, estão contra estas medidas do governo”, disse.

Algumas universidades e institutos federais já anunciaram datas limites de funcionamento. Com a redução de R$ 24 milhões no orçamento, o reitor do Instituto Federal da Bahia (Ifba), Renato da Anunciação, disse que a instituição só consegue pagar despesas básicas, como água, luz e vigilância até setembro. Na Ufba, o bloqueio total foi de R$ 55 milhões. Em nota, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) comunicou que o bloqueio de R$ 48 milhões compromete o segundo semestre letivo. O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Federal do Piauí (UFPi) anunciaram que conseguirão se manter até setembro. Nestas unidades, as reduções dos recursos foram de R$ 24 milhões e R$ 33 milhões, respectivamente.

Manifesto

As manifestações seguem contra a redução dos gastos públicos com educação. Nesta quarta-feira, dia 15, várias entidades sindicais estão convocando uma greve nacional da educação. Neste dia, o manifesto do professor Daniel Tourinho Peres será entregue ao presidente da comissão de educação da Câmara Federal, deputado Pedro Cunha Lima (PSDB-PB). O ministro Abraham Weintraub irá à comissão prestar explicações sobre bloqueio de 30% dos recursos do orçamento da educação federal. “Vou a Brasília entregar o manifesto. Estarei acompanhado de representantes do Observatório do Conhecimento da plataformar change.com. Será um dia de mobilização em todo o País. Temos que ir às ruas dialogar com a sociedade. Espero que seja um dia histórico”, disse Daniel Tourinho.

Para SandraMarinho, professora da Ufba e diretora da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior - Sindicato Nacional (Andes-SN), filiado à CSP Conlutas, “a greve nacional é resposta a todos os ataques que a educação pública, os professores, estudantes, técnicos administrativos vêm sofrendo, com toda essa perseguição ideológica e política do governo federal”. Em Salvador, a manifestação da greve nacional da educação está sendo convocada para o Campo Grande, às 9h. De lá, os participantes seguirão em caminhada até à Câmara Municipal.

STF

Sexta-feira, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu levar ao plenário da corte a ação apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), que questiona o decreto que bloqueou 30% dos recursos financeiros dos institutos e universidades federais. A ação afirma que o decreto com cortes é inconstitucional, já que pretende restringir a liberdade de pensamento e promover "patrulhamento ideológico". Para a agremiação partidária, o decreto fere o direito à educação. Há pelo menos cinco ações questionando os cortes nos orçamentos de universidades e institutos na Justiça Federal.

ENTREVISTA - DANIEL TOURINHO PERES

Com atuação na área de História da Filosofia Moderna e Filosofia Política, o professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Daniel Tourinho Peres virou protagonista da mobilização nacional em defesa da universidade. Nesta entrevista, Peres fala sobre a situação da universidade e da ação que o escritor Olavo de Carvalho moveu contra ele.

Entre o bloqueio orçamentário anunciado pelo MEC, estão R$ 819 milhões das verbas destinadas às bolsas de pós-graduação e pesquisa da Capes. Qual o impacto dessa medida?

Na Ufba, 82 bolsas de pesquisas já foram canceladas. Na prática, significa acabar com a pós-graduação. Se não garante bolsas aos alunos do mestrado e doutorado, eles não têm como seguir com os estudos. Isso impede a continuidade das pesquisas.

Para o ministro da educação as universidades têm se tornado espaço de balbúrdias. Como o senhor vê essa afirmação?

O atual ministro da educação terminou o estágio probatório dele outro dia, não tem nenhuma vivência do que é a universidade. Não tem balbúrdia coisa nenhuma. Tem é trabalho, pesquisa, profissionais sérios e dedicados a algo que beneficia ao conjunto da sociedade.

Como você avalia as manifestações que estão sendo organizadas pelos professores, técnicos administrativos e estudantes, a exemplo da greve nacional da educação convocada para o dia 15?

Acho importante que a gente se mobilize, vá para rua e traga a sociedade para dentro da universidade. A universidade não pode achar que está em um mundo à parte. A universidade tem que fazer com que a sociedade perceba que ela é fundamental. Se a sociedade não tomar consciência disso, fica uma situação difícil.

Após sua entrevista ao jornal O Globo, em fevereiro, o senhor virou alvo do escritor Olavo de Carvalho, chamado de “guru” do presidente Bolsonaro. Qual o centro dessas polêmicas?

A questão com Olavo de Carvalho é que o modo como ele entende filosofia elimina o debate filosófico. Para ele, o processo de conhecimento se dá no interior de cada um e não como resultado de um diálogo, de uma troca de ideias. É o inverso, o conhecimento passa por uma discussão livre de ideias. Ele é um péssimo filósofo. Não sei de onde veio a fama de que ele entende de filosofia.

Mas hoje ele ocupa um grande espaço, inclusive, maior do que vários acadêmico. Como você explica isso?

Olavo de Carvalho existe por que tem uma demanda legítima por parte dos jovens, por orientação, por uma explicação sobre o que está acontecendo. Deixamos de lado um espaço que foi por ele ocupado. Essa é uma autocrítica que a academia deve fazer. Achávamos que estávamos todos bem fazendo nossas pesquisas, cuidando dos nossos 50 alunos por semestre. Mas a verdade é que temos um público muito maior para atingir.

Olavo de Carvalho entrou com ação criminal contra o senhor por calúnia e difamação. Como vê essa postura dele?

No fundo divertida. Não tem cabimento, uma pessoa que, diante um debate de ideias, recorre à justiça e abre um processo criminal contra aquele que ousa discordar dele. Isso não é sério. Na verdade, as ofensas que ele dirigiu a mim foram muito sérias. Estou aguardando a decisão da juíza. A depender disso, vou tomar as medidas que forem necessárias.

