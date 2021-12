Manifestantes rasgam e picham outdoor que defende intervenção militar

Estudantes e professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) se manifestaram nesta quinta-feira, 5, contra um outdoor do vereador David Salomão dos Santos Lima (PTC) que apoiava a intervenção militar. Os manifestantes jogaram água e rasgaram a colagem.

O outdoor, que fica próximo ao acesso principal do campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, também foi pichado com os dizeres "Não à Ditadura" e “Fascistas”. O vereador prometeu processar os responsáveis por danificar a propaganda.

Grupo se manifestou contra a propaganda (Foto: Reprodução | Blog do Anderson)

