Manifestantes queimam carros e fecham BR-101 por 10h

Um grupo de manifestantes colocou fogo em quatro veículos em um trecho da BR-101, na região do município de Buerarema (distante a 451 km de Salvador), nesta sexta-feira, 16. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia também ficou ficou interditada por quase 10 horas, formando um engarrafamento de até 10 km. A manifestação foi realizada por produtores rurais da região, que reivindicavam a devolução de terras que teriam sido invadidas por indígenas na cidade e em Una, município vizinho.

Dos quatro carros incendiados, dois eram do governo do Estado, um do governo Federal e outro, uma caminhonete, pertencente a Secretaria de Saúde do município de Pau Brasil, a 551 km da capital baiana. Segundo informações do Blog do Pimenta, o carro da prefeitura de Pau Brasil transportava dois pataxós adultos e duas crianças de 8 e 10 anos. O motorista do veículo teria tentado furar o bloqueio na rodovia alegando que tinha uma pessoa doente no carro.

Agentes do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados, e os manifestantes liberaram a via no final da tarde, por volta das 17h50. Não há informações sobre feridos durante o protesto.

Manifestantes iniciaram protesto na praça da cidade e, depois, foram para a BR (Foto: Gilvan Martins | Blog do Pimenta)

Invasão

De acordo com a polícia, terras da localidade, conhecida como Serra do Padeiro, que fica entre Buerarema, Una e Ilhéus, palco de disputas entre indígenas e fazendeiros, foram invadidas por grupos que se intitulam índios tupinambás. Trabalhadores e moradores teriam sido retirados dos locais com violência pelos invasores, conforme relataram produtores rurais.

Segundo o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 300 indígenas Tupinambás participam da ocupação das fazendas, cujas áreas, segundo o órgão, foram reconhecidas pela Funai. No entanto, a Associação dos Pequenos Produtores da região nega a afirmação e alega que a área ainda não foi demarcada.

adblock ativo