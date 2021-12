Manifestantes protestam reivindicando melhorias em Jardim Eldorado

Um grupo de moradores protestam na manha desta terça-feira, 23, no KM 25 no Jardim Eldorado, em Simões Filho. Por volta das 7h15, os manifestantes iniciaram a mobilização, reivindicando melhorias para o bairro, por conta dos buracos existentes na rua.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar ( Stelecom), os policiais da 36º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estão no local acompanhando o protesto.

Apesar de pacífico, os manifestantes queimaram papelão e fecharam os dois lados da rua, o que impossibilita a passagem dos carros.

adblock ativo