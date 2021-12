Manifestantes protestam na Estrada do Coco nesta quarta

Frentes sindicais realizam um protesto na manhã desta quarta-feira, 24, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação é em apoio ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, que é julgado neste momento em Porto Alegre (RS).

O grupo de aproximadamente 300 pessoas, segundo os organizadores, partiu do Maxxi Atacado, no centro de Lauro, pela BA-099, também conhecida como Estrada do Coco. Inicialmente, eles caminharam sentido aeroporto de Salvador, mas desistiram e agora estão na Câmara Municipal de Lauro. Lá, os manifestantes acompanham a transmissão do julgamento do petista.

Partidos e sociedade civil

O protesto começou por volta das 4h30, com o bloqueio dos dois sentidos da Estrada do Coco. O ato, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Lauro de Freitas (Asprof), conta também com a presença de representantes da sociedade civil e de membros e simpatizantes do PT, PCdoB, PTB, PSB, PTdoB, PMN, além de integrantes do Movimento de Moradia Digna.

Eles carregam bandeiras e faixas com a frase: "Lauro de Freitas na luta pela Democracia e o direito de Lula ser candidato a Presidente". Um carro de som também acompanha o grupo. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) não registou o caso. Policiais da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (52ª CIPM/Lauro de Freitas) acompanham o ato.

Aeroporto

Paralelo ao protesto que acontece BA-099, um outro foi realizado no Complexo 2 de Julho, em São Cristóvão, sentido à região do aeroporto de Salvador. Manifestantes ligados a Central Única dos Trabalhadores (CUT) utilizaram objetos para bloquear a passagem de veículos pela via.

A ação, que começou na madrugada desta quarta, terminou por volta das 7h20. Contudo, está previsto para acontecer outros atos às 10h, em Salvador, mas os locais ainda não divulgados pela CUT.

