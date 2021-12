Manifestantes protestam em Cachoeira nesta terça

Cerca de 50 estudantes da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) e outros jovens protestaram nesta terça-feira, 25, por volta de 10 horas, em Cachoeira, para onde foi transferida a sede do governo estadual como início da programação em comemoração ao 2 de Julho. O grupo, autointitulado "Vem pra rua Cachoeira", pede um juiz para a Vara Cível do município e mais segurança para a cidade.

Eles não chegaram a se encontrar com o governador Jaques Wagner, que ficou cerca de 30 minutos na cidade, participando do hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Cachoeira e da missa solene na Igreja do Rosário. Após essas programações, Wagner deixou o município para cumprir agenda oficial, de acordo com seus assessores.

Os manifestantes pretendem realizar um novo ato às 14 horas em frente a Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeira, onde vai acontecer uma sessão solene.

A transferência da sede do governo para Cachoeira acontece há seis anos em homenagem aos moradores de Cachoeira que, em 25 de junho de 1822, iniciaram as lutas pela Independência da Bahia, que culminou na batalha final, em 2 de julho de 1823.

