Manifestantes ocupam sede da Prefeitura de Ilhéus

Manifestantes do Movimento Reúne Ilhéus ocuparam na manhã desta terça-feira, 16, a sede da prefeitura municipal da cidade (distante a 467 km de Salvador). Cerca de 30 pessoas participaram do ato, que protestou contra o sistema de transporte público do município.

Os estudantes asseguram que só irão deixar o local após receberam prazos "mais reais" sobre a entrega de "dados concretos" de ações do Poder Executivo para desoneração da tarifa de ônibus.

Durante a mobilização, o prefeito Jabes Ribeiro não estava no gabinete e quem tentou negociar com os manifestantes foi o vice-prefeito Cacá Colchões. A Polícia Militar acompanha toda a ação.

Auditoria minuciosa

Na semana passada, em reunião com representantes do movimento, o prefeito Jabes Ribeiro, além de prometer o repasse de todos os documentos solicitados, informou que iria determinar uma auditoria minuciosa no sistema de transporte coletivo de Ilhéus para que pudesse ser tomada uma decisão abalizada a respeito da questão das tarifas.

Na ocasião, os representantes do grupo receberam as planilhas de custos apresentadas pelas duas empresas de transporte coletivo de Ilhéus, os contratos da concessão do serviço e os editais de licitação, documentos que eram da responsabilidade direta da prefeitura.

"Para atender à solicitação pendente, dos balancetes contábeis, a Chefia de Gabinete encaminhou ofício às empresas, solicitando o encaminhamento de cópias daqueles documentos", informou a prefeitura.

O chefe de Gabinete disse que, segundo cláusulas contratais, o poder público tem direito a ter acesso aos documentos. "Encaminhamos os ofícios para atender à solicitação dos representantes do movimento e provamos isto com a mostrei cópia do protocolo, mas mesmo assim, os representantes do Reúne Ilhéus optaram por ficar. A questão é que nós estamos à espera do atendimento aos nossos ofícios e, enquanto não recebermos os documentos nada podemos fazer", explicou o chefe de Gabinete, Victor da Veiga.

