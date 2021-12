Manifestantes fecham rodovias em atos pró-Lula na Bahia

Trabalhadores rurais e integrantes de movimentos sociais protestam nesta quarta-feira, 11, nas rodovias que cortam a Bahia. As manifestantes fazem parte dos atos do dia nacional de lutas em defesa da liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um grupo de manifestantes fechou a BR-324, na altura de Capim Grosso, nesta manhã. O ato foi finalizado por volta das 11h50. Eles também percorreram as ruas da cidade, portando faixas e cartazes de apoio ao petista. Estudantes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) também participaram do ato.

Um outro grupo fechou a BR-349, nas imediações de Correntina, no oeste da Bahia. O ato começou por volta das 6 horas e foi encerrado ainda durante a manhã.

Durante o protesto, eles queimaram pneus e galhos de árvore, bloqueando o trânsito na rodovia. Eles também carregavam faixas com frases escritas: "Lula inocente" e "A terra e água são do povo".

Ato aconteceu na manhã desta quarta, 11

Manifestantes percorrem as ruas de Capim Grosso

