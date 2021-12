Manifestantes desocupam Câmara de Camaçari após acordo

Um grupo de manifestantes deixou na manhã desta quarta-feira, 17, o plenário da Câmara Municipal de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles haviam ocupado o local durante a madrugada, após a primeira votação que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município.

As cinco pessoas que permaneceram no prédio até a manhã desta quarta resolveram desocupar o local após um acordo com o presidente da Câmara, Teo Ribeiro (PT), que marcou uma reunião para receber a pauta de reivindicações do grupo. O encontro entre a comissão de representantes dos manifestantes e o presidente foi amrcada para esta tarde, às 15h.

A sessão, ocorrida na noite desta terça-feira, 16, foi marcada por protestos do grupo, que exigia a ampliação do debate sobre a LDO.

