Manifestantes desocupam a Prefeitura de Ilhéus

Uma liminar da juíza da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública, Karina Nasseri, determinou a desocupação imediata da sede da Prefeitura de Ilhéus, às 17h, desta quarta-feira, 17, sob pena da aplicação de multa diária no valor de R$ 2 mil aos manifestantes. O grupo, apesar de ter saído pacificamente, permanece acampado na entrada do palácio.

Segundo informações da página Ilhéus Eventos, no facebook, o fato ocorreu, em decorrência da conversa de um oficial de justiça com os manifestantes, que adentrou a prefeitura com policiais militares.

A prefeitura de Ilhéus, em nota, informa que a administração municipal está aberta para reuniões com o movimento e que as mobilizações do Reúne Ilhéus, em favor da melhoria do transporte coletivo, têm apoio da instituição.

O grupo, de cerca de 60 manifestantes, que ocupou o palácio na manhã desta terça-feira, 16, reivindica por redução da tarifa local e melhorias no transporte público.

