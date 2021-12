Manifestantes bloqueiam via e ateiam fogo em pneus na Via Parafuso

Aproximadamente 30 pessoas realizam um protesto na manhã desta quinta-feira, 11, em Camaçari. O ato ocorre na Via Parafuso, sentido Salvador, onde pneus estão sendo queimados. Os manifestantes seriam profissionais terceirizados dos Correios que cobram pagamentos de salários atrasados, além de ticket alimentação e transporte.

Segundo o Centro Integrado de Comunicação (Cicom), a manifestação ocorre em frente à uma unidade dos Correios. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) e a Polícia Militar estiveram no local. Por volta das 8h, o fogo foi controlado e os manifestantes encerraram o ato.

Em nota, a assessoria dos Correios informou que os funcionários são terceirizados da empresa Produserv Ltda e possuem contrato regular com os Correios via licitação. A empresa contratada tem conhecimento do caso está adotando medidas para solucionar o problema.

A reportagem buscou contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia (Sincotelba) e aguarda retorno.

adblock ativo