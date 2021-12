Manifestantes bloqueiam trecho da BA-523 e pedem recuperação de via

Um grupo de comerciantes e moradores bloqueou um trecho da BA-523, entre as cidades de Candeias, Madre de Deus e São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta terça-feira, 8. O ato, que começou por volta das 6h40, foi finalizado às 10h.

O protesto, que aconteceu de forma pacífica, foi por conta da má condição de um trecho de aproximadamente 350 metros conhecido como "buraqueira". Segundo Ivanílson Souza, presidente da Associação de Comercio e Indústria de Madre de Deus (ACIM), organizadora do movimento, a ação reivindica melhoras na região.

"Pedimos o reparo imediato, porque já estamos revoltados com essa situação. Já foram despachados quatro documentos (do governo do estado) de autorização de reparo, mas até hoje ninguém fez nada. São cerca de 16 anos nesta história", disse.

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou ao Portal A TARDE, por meio de nota, que a BA-523 passará por restauração. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no último sábado, 5.

Conforme o órgão, as cartas com as propostas das empresas interessadas no serviço serão abertas no próximo dia 24. A secretaria ainda ressaltou que as primeiras intervenções no trecho da rodovia começaram em setembro do ano passado, contudo tiveram que ser relicitadas devido a antiga empresa que desistiu da obra.

Policiais militares acompanharam o protesto

Bloqueio

Ivanílson ainda acrescentou que foram utilizados pneus para impossibilitar a passagem dos veículos: "Bloqueamos o tráfego dos carros grandes, principalmente de acesso à distribuidora da Petrobras". O protesto aconteceu nas imediações da Refinaria Landulfo Alves.

Conforme o dirigente, apenas moradores e comerciantes locais participaram do protesto. "Não houve tumulto nem sindicalistas ou centrais sindicais. Apenas pessoas que estão sendo prejudicados pela situação", contou.

Por conta do ato, o engarrafamento atingiu os municípios de Madre de Deus, Candeias e São Francisco. Policiais militares acompanharam o ato.

Filmagem de Ivanílson mostra situação da via conhecida como "buraqueira"

