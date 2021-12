Manifestantes bloqueiam rodovias federais na Bahia

Alguns trechos de rodovias federais da Bahia estão bloqueados por conta do protesto que acontece nesta sexta-feira, 28, na Bahia e em mais 23 estados, além do Distrito Federal.

De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Casa Nova, no Km 286 da BR-235, moradores da região atearam fogo em pneus e em galhos de árvores bloqueando a passagem nos dois sentidos da via.

Em Porto Seguro, sindicalistas estão reunidos no Km 22 da BR-367. Em Catu, 30 manifestantes entre moradores e sindicalistas estão bloqueando o Km 369 da BR-110, impedindo a passagem dos carros na rodovia. Ambas as cidades estão com o trânsito congestionado.

Na BR-324, o trecho de Jacobina foi bloqueado por integrantes dos sindicatos dos Bancários, APLB, Comerciários, além de ruralistas e estudantes. Não há informações do trágego no local.

Policias rodoviários negociaram a liberação das rodovias, em Jaguaquara, no Km 633 da BR-116, onde cerca de 50 sindicalista ocuparam a pista. No município baiano de Porções, aproximadamente 100 integrantes de sindicatos interditaram o Km 756 da BR-116. E na cidade de Itagimirim, que teve um trecho do Km 692 da BR-101 bloqueado por integrantes do Movimento Sem Terra (MST).

O Km 172 da BR-135, trecho do município de Barreiras também foi interditado por volta das 7h, mas segundo a polícia já foi liberado por volta das 10h40 e o trânsito está fluindo sem retenções.

