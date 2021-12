Manifestantes bloqueiam os dois sentidos da BR-324

Um grupo de manifestantes interditou, na manhã desta quarta-feira, 15, a BR-324, na saída do município de Feira de Santana.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grupo impedia a passagem dos veículos nos dois sentidos da estrada, na altura do km-518.

Ainda não há informação sobre a motivação do protesto.

