Manifestantes bloqueiam dois sentidos da Via Parafuso

Cerca de 100 representantes de sindicatos trabalhistas realizam um protesto na manhã desta quarta-feira, 15, desde as 7h, e bloqueiam os dois sentidos da Via Parafuso (BA-535), na altura da entrada de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia, os manifestantes se concentram no Viaduto dos Trabalhadores e também fecharam a via nas proximidades do supermercado Atacadão.

O grupo protesta contra o projeto de lei (PL) 4330, que regulamenta a terceirização.

adblock ativo