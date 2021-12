Manifestantes bloqueiam BR-324 em Feira de Santana

Um grupo de moradores do distrito de Tanquinho, em Feira de Santana, realizou uma manifestação na manhã desta sexta-feira, 8, bloqueando o km 523 da BR-324, sentido Salvador-Feira, com pedras, pneus e pedaços de madeira queimados.

Eles protestaram contra o fechamento dos retornos na rodovias e as condições precárias da estrada que dá acesso ao povoado. Além disto, reivindicam o término da obra inacabada da Avenida Nóide Cerqueira, que deveria possuir um viaduto de ligação com a BR-324.

De acordo com Fernando Davi da Silva, um dos diretores da Associação de Moradores da comunidade, o protesto pretende chamar a atenção das autoridades. "Só sairemos quando formos ouvidos pelas autoridades competentes", frisou.

O inspetor Carlos Santos, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dialogou com as lideranças do protesto e conseguiu sensibilizá-los a encerrar a manifestação, que durou mais de duas horas, provocando um congestionamento de cerca de 10 km.

