Manifestantes bloqueiam a BA-093 para exigir explicações sobre a morte de 'Binho do Quilombo'

Um protesto de moradores e familiares de Flávio Gabriel Pacifico dos Santos, 36 anos, conhecido como "Binho do Quilombo", bloqueou os dois sentidos da BA-093, no início da manhã desta quarta-feira, 18. Os manifestantes atearam fogo em objetos no km 12 da rodovia, na localidade quilombola de Pitanga de Palmares, em Simões Filho, que fica na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia, a manifestação foi encerrada por volta das 7h. O trânsito, aos poucos, volta ao normal na região. O pico de congestionamento chegou a quatro quilômetros.

A ação é por conta da morte de "Binho do Quilombo", líder da comunidade quilombola. Ele foi morto, no dia 19 de setembro, com tiros dentro do próprio carro. Ele foi surpreendido por um homem em um Fiat Strada branco enquanto aguardava um vizinho lhe entregar uma quantia em dinheiro.

Na época, a mãe dele, a também líder comunitária Bernadete Pacífico, 66 anos, afirmou que, antes de atirar, o suspeito Binho pelo nome. Uma testemunha afirmou que o criminoso atirou 12 vezes. O homem foi atingido, pelo menos, por dez tiros. Dois meses antes, ele já tinha sofrido uma ameaça.

Amigos e familiares da vítima pedem explicações sobre as investigações sobre o homicídio, que completa um mês nesta quinta, 19.

