Manicure é presa e diz que morte de marido foi acidental

Suspeita de assassinar o próprio companheiro, Tailane Martins de Jesus, 23 anos, responderá em liberdade pelo crime de homicídio. Felipe Alves Menezes, 25, foi morto com um tiro no tórax, na manhã de segunda-feira, 23, durante uma briga na residência do casal, no bairro de Vida Nova, em Lauro de Freitas.

Segundo a delegada Juceli Rodrigues, titular em exercício da 27ªDT (Itinga), Tailane alegou ter agido em legítima defesa, uma vez que Felipe, empunhando um arma, tentava estrangulá-la. De acordo com a manicure, o disparo contra ele teria sido acidental.

Presa em flagrante na manhã desta terça-feira, 24, Tailane acabou sendo liberada após ser ouvida em audiência de custódia. “A prisão preventiva dela foi substituída por medidas cautelares. Ela tem residência fixa e é mãe de três filhos menores de doze anos”, explicou Juceli.

Ciúmes e boatos

Em depoimento, Tailane contou que Felipe começou a agredi-la motivado por ciúmes. “Ela disse que, na sexta (20), ele pegou as roupas e saiu de casa. Na segunda, Felipe retornou e perguntou se ela estava espalhando que estava solteira. Nesse momento, eles entraram em luta corporal”, detalhou a delegada Juceli.

A titular da 27ª DT, entretanto, não soube informar se os três filhos da manicure - um de 8, outro de 6 e um recém-nascido - são frutos do relacionamento com Felipe. Um exame de pólvora apontará quem dos dois acionou o gatilho. À polícia, vizinhos relataram que Felipe tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Após um suposto toque de recolher relacionado ao caso, ônibus deixaram de ir até o fim de linha de Vida Nova no período da manhã. À tarde, porém, os coletivos voltaram a circular na região. Em nota, a PM informou que tudo não passou de boato.

