Manchas de óleo voltam às praias de Morro de São Paulo

Uma grande mancha de óleo foi localizada nesta sexta-feira, 15, na Quarta Praia de Morro de São Paulo, no município de Cairu, Baixo Sul da Bahia. A chegada do óleo foi informada à Marinha do Brasil por moradores.

Militares do Navio Varredor Aratu estiveram no local, por volta das 11h, recolhendo o material. Ainda não se sabe a quantidade coletada.

As primeiras pelotas de óleo chegaram às praias da região no dia 22 de outubro deste ano. O local chegou a ser interditado pela prefeitura.

