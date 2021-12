Manchas de óleo voltam a aparecer no litoral norte baiano

As manchas de petróleo voltaram a aparecer no litoral da Bahia, desta vez entre as praias de Jacuípe e Canto do Sol, no litoral norte. Ainda não há informações sobre a procedência do material, mas há suspeita de que seja o mesmo encontrado no litoral do estado a partir de novembro de 2019.

No último dia 26 de junho, integrantes do grupo Guardiões do Litoral (GL) já haviam relatado o reaparecimento das pelotas nas praias de Salvador, como em Piatã e Jaguaribe. À época, ao menos 100 kg foram retirados das praias.

De acordo com o professor permanente do programa de pós-graduação stricto sensu em Ecologia e Biomonitoramento e do programa de Diversidade Animal (IBIO/UFBA), Francisco Kelmo, as manchas foram encontradas na manhã desta segunda-feira, 6.

“Estou a caminho do local para fazer a coleta do material e analisar, para saber se há compatibilidade com a substância encontrada no ano passado. Um estagiário encontrou e nos avisou. Segundo ele, as manchas têm tamanhos variados e em grande quantidade”, diz o professor.

