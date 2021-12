Manchas de óleo são encontradas em praia de Itacaré, no sul da Bahia

Surfistas encontraram as primeiras manchas de óleo na manhã deste sábado, 19, na praia do Itacarezinho, em Itacaré, no sul da Bahia. As manchas de petróleo cru, que tem preocupado a população, ainda não tinham sido noticiadas nesta região do estado. A situação pode apresentar riscos para outras praias da Costa do Cacau.

De acordo com informações do site Ilhéus 24h, a presença do óleo na praia de Itacarezinho foi registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais (confira abaixo). Órgãos de defesa do meio ambiente alertam para que a população evite contato com o óleo e não tome banho nas praias afetadas.

Até a publicação desta reportagem, a chegada do óleo no sul da Bahia ainda não foi confirmada oficialmente pela Marinha do Brasil ou outros órgãos oficiais.

Veja o vídeo abaixo:

