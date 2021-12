O município de Una, no sul da Bahia, registrou a chegada das manchas de óleo nesta segunda-feira, 28. A substância foi encontrada na praia de Pedras da Una.

De acordo com informações do site Una News, a preocupação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Una é a possibilidade de o petróleo chegar no manguezal, o que pode causar um dano ainda maior.

Com o registro, sobe para 19 o número de cidades baianas atingidas pelo óleo que se espalhou pelo litoral do Nordeste, entre eles Itacaré, Ilhéus, Maraú, Mata de São João. Em Salvador, praias como a da Pituba, Rio Vermelho e Ondina também foram afetadas.

Veja vídeo abaixo:

Da Redação | Foto: Rogério Borges | Reprodução | Una News Manchas de óleo chegam em praia de Una, no sul da Bahia

adblock ativo