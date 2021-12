Manchas de óleo chegam a Morro de São Paulo; praias são interditadas

As Segunda e Terceira praias de Morro de São Paulo, no município de Cairu, foram interditadas por tempo indeterminado a partir desta terça-feira, 22, após serem atingidas durante a madrugada pelas manchas de óleo que se espalharam pelo litoral nordestino. Em nota, a prefeitura atribuiu a interdição "aos riscos causados pelas manchas de óleo aos banhistas, que podem causar reações nos pulmões e pele, e ao trabalho das equipes de limpeza, composta pela prefeitura de Cairu e voluntários".

Até que os danos sejam solucionados, o Passeio Volta a Ilha também está suspenso. As praias foram atingidas por volta das 2h da madrugada. Além de atingir as Segunda e Terceira praias, pelotas de óleo também foram localizadas na praia da Cueira, em Boipeba, e na Ponta do Quadro, em Garapuá.

Além dos voluntários, equipes da gestão pública municipal também realizam a limpeza no local, desde a madrugada. Conforme o órgão, o monitoramento das praias do arquipélago já estava sendo feito desde que as manchas atingiram a Bahia. Estratégias do plano de emergência ambiental do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram adotados.

O monitoramento de outras praias locais não atingidas será mantido. Integrantes do Grupo de Avaliação e Acompanhamento (GAA), formado por Marinha do Brasil, Ibama, Inema e Agência Nacional de Petróleo (ANP) devem se dirigir ao local.

