Manchas de óleo atingem litoral norte de Ilhéus

As manchas de óleo que atingem o litoral nordestino foram registradas nesta sexta-feira, 25, no litoral de Ilhéus, no sul baiano. O óleo foi localizado por volta das 5h, próximo a região da Juerana, na BA-001, trecho da rodovia entre Ilhéus e Itacaré.

De acordo com informações do blog Pimenta, a Marinha e equipes do Corpo de Bombeiros da Bahia e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram acionados.

adblock ativo