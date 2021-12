Manchas de óleo atingem a praia de Garapuá

Foram registradas, na manhã desta sexta-feira, 25, a chegada de manchas de óleo na praia de Garapuá, em Morro de São Paulo, tradicional destino turístico do estado. No vídeo é possível perceber uma grande manta de óleo na areia.

Um grupo de voluntários já está no local trabalhando na remoção do material. Equipes da Petrobrás também se deslocam para iniciar a limpeza na praia, segundo informações da jornalista local Vanessa Andrade.

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec) informou que não há funcionários do órgão no local, mas foi encaminhado para o município de Cairu, responsável por Guarapuá, equipamentos para limpar a praia, como o ancinho, protetor solar, botas, luvas e os macacões.

Os equipamentos foram enviados, segundo a Sudec, porque a cidade decretou situação de emergência devido o volume de manchas de óleo. Além disso, o órgão disse que a Defesa Civil do Município atua na limpeza de outras àreas de Morro de São Paulo e em Boipeba.

De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já foram recolhidas mais de 100 toneladas de petróleo no litoral do Nordeste desde o início de setembro.

