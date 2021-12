Mamão gigante de quase 8 quilos é colhido no interior da Bahia

Um mamoeiro na Bahia deu um fruto tipicamente anormal, com o peso de 7,9 quilos e 60 centímetros. A papaia gigante foi colhida por um lavrador do município de Livramento de Nossa Senhora (a 603 quilômetros de Salvador).

De acordo com o blog Regional, o dono da frutífera, Edmundo Assis Rocha, também conhecido como “Nenzinho dos Valérios”, ficou impressionado quando percebeu que o mamão estava crescendo de forma fora do comum.

Ele ainda revelou que o mesmo pé está com outros frutos ainda verdes, e que possivelmente atinjam o tamanho e peso do mamão colhido no local.

