Mais uma médica cubana apresenta sintomas de H1N1 na Bahia

Mais uma médica cubana que atua no Programa Mais Médicos no município de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, apresenta sintomas da gripe H1N1. Clara Marcela Fonseca, 52 anos, é amiga da médica cubana Clara Elisa Gonzales, que morreu em decorrência da doença.

Desde que a amiga ficou doente, Clara Marcela começou a tomar o remédio utilizado no tratamento da H1N1. Mesmo assim, ela foi internada no Hospital do Oeste, em Barreiras.

O diagnóstico de Clara Marcela ainda não está confirmado. Ela fez exames e aguarda resultado. Contudo, a médica apresenta os sintomas da doença.

De acordo com os médicos que atendem a cubana, o quadro de saúde de Clara Marcela é estável e há expectativa que ela receba alta em breve.

Criança internada

Além da médica, uma menina de 12 também está internada no Hospital do Oeste. Contudo, os médicos afirmam que a garota apresenta sintomas de asma, apesar de não descartarem que ela esteja com a gripe H1N1.

A menina também fez exames e aguarda o resultado para confirmar a doença. Ela mora no Assentamento Fruticultura Batalha, em Bom Jesus da Lapa. A garota não teria tido contato com as duas médicas que ficaram doentes no município.

