Mais três municípios baianos recebem serviço de recadastramento biométrico

Os municípios baianos de Mundo Novo, Piritiba e Tapiramutá já cotam com o serviço de recadastramento biométrico do Tribunal Regional eleitoral (TRE-BA). Segundo o órgão, a 54ª Zona Eleitoral passou a biometrizar de forma ordinária, quando ainda não é definido prazo para realização do procedimento.

Em Novo Mundo, é possível fazer o recadastramento na praça Jairo Moreira de Almeida, situada no Centro da cidade. Em Piritiba, o procedimento será disponibilizado no Fórum de Piritiba, na rua Régis Pacheco. Já em Tapiramutá, o cidadão que desejar antecipar o cadastramento pode comparecer à avenida Doutor José Neri, no prédio do Centro de Apoio ao Cidadão.

O horário de atendimento em todos os postos dos três municípios acontece das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Os municípios integram a 54ª Zona Eleitoral que possui, atualmente, 40.363 eleitores. Destes, 15.446 são Mundo Novo, 13.582 de Piritiba e 11.324 de Tapiramutá.

